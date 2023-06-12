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Дальнее зарубежье 12.06.2023 22:30

Блинкен опасается, что китайские компании могут передавать технологии двойного назначения России

В Вашингтоне считают, что власти КНР не оказывают военную помощь России, однако США обеспокоены сотрудничеством частных китайских компаний с российскими, заявил в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Данную красную черту Китай не пересек", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос, оказывает ли Пекин помощь Москве в военной сфере.

"У нас при этом есть опасения насчёт частных китайских компаний, насчет передачи технологий, технологий двойного назначения", - добавил Блинкен. Он отметил, что США поднимают этот вопрос в диалоге с Пекином.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КИТАЙ, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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