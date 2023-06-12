Байден пропустит ряд мероприятий из-за проблем с зубами

Президент США Джо Байден не примет участие в запланированных на понедельник мероприятиях из-за плохого самочувствия после лечения зуба, передают американские СМИ.

Личный врач американского лидера Кевин О`Коннор сообщил, что накануне вечером президент пожаловался на зубную боль, в тот же день его осмотрели, сделали рентген, затем стоматологи осуществили лечение каналов зуба.

При этом, по словам врача Байдена, президент пока испытывает дискомфорт во рту после лечения, что, как отметил О`Коннор, было ожидаемо.

Согласно расписанию, Байден в понедельник должен был присутствовать на мероприятии с участием победителей соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта, которое проходит на лужайке Белого дома. Вместо Байдена теперь выступит вице-президент США Камала Харрис

Кроме того, перенесена запланированная встреча Байдена с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом. Ожидается, что их переговоры пройдут во вторник.