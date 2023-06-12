Эрдоган прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

"Президент Турции прибыл в Баку по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. В честь высокого гостя в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева был выстроен почетный караул", - сообщает сайт президента Азербайджана.

Президента Турции и его супругу Амину Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Как сообщалось ранее, переговоры президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Р.Т. Эрдогана запланированы на 13 июня.

Главы государств обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию на Южном Кавказе, в том числе нормализацию отношений с Арменией.

Н.Аббасова