Эрдоган прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с государственным визитом в Азербайджан.
"Президент Турции прибыл в Баку по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. В честь высокого гостя в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева был выстроен почетный караул", - сообщает сайт президента Азербайджана.
Президента Турции и его супругу Амину Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Как сообщалось ранее, переговоры президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Р.Т. Эрдогана запланированы на 13 июня.
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Н.Аббасова
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