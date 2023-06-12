Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США продлевает на 180 дней санкции в отношении "Белавиа" за нарушения белорусской национальной авиакомпанией мер экспортного контроля.
Соответствующее решение опубликовано в понедельник на сайте бюро. В карточке документа указано, что он вступит в силу 13 июня.
В американском ведомстве напомнили, что Минторг США в апреле 2022 г. включил самолеты Boeing-737, принадлежащие "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США. Для предоставления любой формы обслуживания этих самолетов требуется разрешение BIS.
В июне того же года в BIS обвинили "Белавиа" в нарушении мер экспортного контроля. Следствием стало ужесточение санкций сроком на 180 дней, затем эта мера продлевалась на такой же срок. В соответствии с этими ограничениями, "Белавиа" лишена права экспорта из США, реэкспорта или передачи товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля. Компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка "Белавиа".
В BIS констатируют, что белорусская авиакомпания по-прежнему не выполняет введенные в ее отношении ограничения, эксплуатируя суда, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США, на рейсах в Россию, Египет, Грузию, Катар, Турцию, ОАЭ.
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