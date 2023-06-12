Азербайджанская компания построит 5-звездочный отель в Кыргызстане

Азербайджанская компания построит в Кыргызстане 5-тизвездочный отель, сообщил министр экономики Данияр Амангельдиев.

«Президент (Кыргызстана – ИФ) переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и азербайджанская сторона построит на Иссык-Куле 5-звездочный отель. В скором времени будет подписано соглашение. Также мы предоставляли свои пансионаты Узбекистану и Казахстану, поэтому на данный момент рассматривается доведения уровня этих пансионатов до 5-4-звездочных», - сказал Амангельдиев в интервью «Биринчи радио».

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по словам министра Кыргызстану не хватает гостиничного номерного фонда.

Р.Ахмедов