Азербайджанская компания построит 5-звездочный отель в Кыргызстане

Азербайджанская компания построит в Кыргызстане 5-тизвездочный отель, сообщил министр экономики Данияр Амангельдиев.
«Президент (Кыргызстана – ИФ) переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и азербайджанская сторона построит на Иссык-Куле 5-звездочный отель. В скором времени будет подписано соглашение. Также мы предоставляли свои пансионаты Узбекистану и Казахстану, поэтому на данный момент рассматривается доведения уровня этих пансионатов до 5-4-звездочных», - сказал Амангельдиев в интервью «Биринчи радио».
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по словам министра Кыргызстану не хватает гостиничного номерного фонда.
Р.Ахмедов
Эрдоган прибыл в Азербайджан с государственным визитом
США хотят включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны
В Азербайджане за сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19
Магнус Карлсен примет участие в Кубке мира по шахматам в Баку
Турпоток из Израиля в Азербайджан за 5 месяцев вырос в 1,7 раза
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Вотум недоверия премьеру Франции не получил поддержки в Национальном собрании
Зеленский заявляет о неутешительных результатах проверки убежищ по Украине
Блинкен ожидает вступления Швеции в НАТО до саммита альянса в июле
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
При поддержке Yelo Bank в UNEC состоялся форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС