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СНГ 12.06.2023 23:38

Зеленский заявляет о неутешительных результатах проверки убежищ по Украине

Результаты проверки укрытий по Украине неутешительны, сказал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник.

"Был на Ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и Киеве. Докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительны", - сказал он.

По его словам, "на пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений – и в отношении тех, кто ответственен, и в отношении обеспечение надлежащего уровня защиты наших людей во всех украинских городах".

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, УБЕЖИЩА, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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