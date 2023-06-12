Зеленский заявляет о неутешительных результатах проверки убежищ по Украине

Результаты проверки укрытий по Украине неутешительны, сказал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник.

"Был на Ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и Киеве. Докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительны", - сказал он.

По его словам, "на пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений – и в отношении тех, кто ответственен, и в отношении обеспечение надлежащего уровня защиты наших людей во всех украинских городах".