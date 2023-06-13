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Представителям СМИ запретили проносить телефоны, электронные устройства и вести фото и видеосъемку судебного заседания по делу Трампа

Представителям СМИ будет запрещено проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства в здание суда, где 13 июня экс-президенту США Дональду Трампу должно быть предъявлено обвинение, сообщает телеканал NBC News.

"Корреспондентам и другим представителям средств массовой информации запрещается использовать все сотовые телефоны и/или электронное оборудование в здании суда США (...) в Майами", - говорится в судебном приказе главного окружного судьи США Сесилии Алтонаги.

Тем временем федеральный магистратский судья Джон Гудман отклонил просьбу коалиции журналистов разрешить "ограниченное количество фотографий и видеозаписей в зале суда и/или во внешнем коридоре до начала завтрашнего разбирательства".

По его словам, "разрешение фотографировать подорвало бы масштабные меры безопасности, принятые во время слушания".

Он отметил, что расшифровка стенограммы судебного заседания будет предоставлена в тот же день.

Гудман подчеркнул, что его решение не относится к будущим слушаниям процесса.

"Мое участие в этом деле почти наверняка закончится завтра. (...) Поэтому я не считаю уместным, чтобы я выносил решение о том, что произойдет в ходе будущих разбирательств", - цитирует постановление Гудмана ABC News.

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Тэги: США, ТРАМП, СУД, СМИ


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