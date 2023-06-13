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Макроэкономика 13.06.2023 12:03

Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4,5%

Экономика Казахстана по итогам января - мая 2023 года выросла на 4,5%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

"Рост экономики Казахстана в отчетном периоде составил 4,5% ", - сказал Куантыров на заседании правительства во вторник в Астане, отчитываясь о социально-экономическом развитии за пять месяцев.

В январе-апреле рост ВВП достигал 5%, по итогам 2022 года экономика выросла на 3,1%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВВП, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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