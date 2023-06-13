Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день

Состоялся очередной выпускной день специальной международной программы обучения в области Профессионального управления проектами (Школа управления проектами – SPM) Университета Дьюка, США, организованной Бакинской высшей школой нефти (БВШН) SOCAR при технической поддержке TwentyEighty Strategy Execution, ведущей международной обучающей компании в сфере управления проектами.

В мероприятии приняли участие советники президента SOCAR Айгюн Гусейнова и Зиба Мустафаева, вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, выпускники программы и члены их семей.

Выступивший на открытии мероприятия ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил выпускников и сказал, что Бакинская высшая школа нефти, помимо подготовки англоязычных высококвалифицированных инженеров, также реализует на высоком уровне международные тренинг-программы. «Мы гордимся тем, что БВШН организует такие тренинги. Этот проект играет важную роль в подготовке специалистов международного класса. До настоящего времени 240 человек закончили Школу управления проектами. Все они работают на различных высоких должностях», - добавил ректор.

Исполняющий обязанности ректора Азербайджанского государственного аграрного университета, выпускник Школы управления проектами Зафар Гурбанов рассказал о важности этой программы. Он подчеркнул, что слушатели школы приобретают полезные знания и навыки, которые они успешно применяют в своей профессиональной деятельности.

Выступая на мероприятии, вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли поздравил выпускников и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что Бакинская высшая школа нефти гордится успешной реализацией этого проекта, и выразил уверенность, что программа внесет большой вклад в профессиональную карьеру выпускников.

Затем выступили выпускники Школы управления проектами Азер Керимов, директор департамента управления цепями поставок Azercell Telecom, и Рамин Гулиев, операционный менеджер GL Tagiyev Operating Company. Они отметили, что новые знания, полученные ими в Школе управления проектами, внесли полезный практический вклад в их профессиональное развитие.

В конце мероприятия выпускникам Школы управления проектами были вручены сертификаты.

Следует отметить, что 22 человека, ставшие очередными выпускниками Школы управления проектами, работают на различных руководящих должностях в Агентстве инноваций и цифрового развития, Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, Институте образования Азербайджанской Республики, Azərcell Telekom, Xalq Bank, Открытом акционерном обществе Azərsu, ОАО Rabitəbank, bp, Paşa Həyat Sığorta, Операционной компании GL Tağıyev, Агентстве DOST, Инновационном центре, Министерстве экологии и природных ресурсов. В течение 8-месячного тренинга слушатели программы прошли обучение по 7 модулям. Обучение проводилось профессиональными преподавателями международного класса.