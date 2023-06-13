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Внешняя политика 13.06.2023 11:11

Постпред Азербайджана при FAO вручил главе ВПП верительные грамоты

Посол Азербайджана в Италии, постоянный представитель страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и других международных организациях в Риме Рашад Асланов вручил верительные грамоты исполнительному директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.

Об этом дипломат сообщил в твиттере.

Он отметил, что церемония вручения верительных грамот прошла в понедельник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября 2022 года назначил Асланова новым послом страны в Италии.

Р.Керимов

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Тэги: ООН, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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