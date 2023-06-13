Постпред Азербайджана при FAO вручил главе ВПП верительные грамоты

Посол Азербайджана в Италии, постоянный представитель страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и других международных организациях в Риме Рашад Асланов вручил верительные грамоты исполнительному директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.
Об этом дипломат сообщил в твиттере.
Он отметил, что церемония вручения верительных грамот прошла в понедельник.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября 2022 года назначил Асланова новым послом страны в Италии.
Р.Керимов
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