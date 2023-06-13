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Транспорт и связь 13.06.2023 12:34

Toyota запустит линейку электромобилей c запасом хода в 1 тыс. км в 2026 г

Японская Toyota Motor планирует запустить линейку полностью электрических автомобилей (BEV) нового поколения в 2026 году, говорится в пресс-релизе компании.

В 2030 году компания рассчитывает продать 3,5 млн электромобилей, пишет Nikkei. При этом на открытое в мае предприятие BEV Factory, специализирующееся на BEV, будет приходиться 1,7 млн автомобилей.

Благодаря аккумуляторам нового поколения и другим технологиям запас хода машин достигнет 1 тыс. км, отмечается в пресс-релизе.

К 2030 году Toyota выделит 8 трлн иен ($70,4 млрд) на НИОКР и капитальные вложения в электромобили, гибриды и машины на топливных элементах, в том числе половину на электрические автомобили (30 моделей).

Акции автопроизводителя подорожали на 5,1% по итогам торгов во вторник. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 20,2%, до 28,41 трлн иен.

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Тэги: ЯПОНИЯ, TOYOTA, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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