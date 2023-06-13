Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на декабрь до $86 с $95 за баррель

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости нефти марки Brent на декабрь почти на 10%, сообщает MarketWatch.
Банк теперь ожидает, что в декабре Brent будет стоить $86 за баррель, а не $95 ввиду "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России, что привело к достижению спекулятивными позициями уровней, близких к рекордным минимумам".
Кроме того, понижен прогноз цены барреля Brent в целом на 2023 год до $82 с $88 и на 2024 год - до $91 с $99.
К маю 2024 года котировки глобального бенчмарка, напротив, могут вырасти до $93 за баррель благодаря повышению спроса со стороны развивающихся рынков, а также снижению темпов добычи в США и странах ОПЕК. Ранее банк ожидал рост до $100 за баррель.
Прогноз цены барреля WTI на декабрь 2023 года понижен до $81 с $89 за баррель, на 2023 год - до $77 с $82, на 2024 год - до $86 с $94.
Аналитики Goldman Sachs также повысили прогноз глобального предложения на рынке нефти без учета ведущих стран ОПЕК на период со второго полугодия текущего года по следующий примерно на 800 тыс. баррелей в сутки.
На прошлой неделе Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,2%.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:51 во вторник составляет $72,75 за баррель, что на $0,91 (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,63 (0,94%), до $67,75 за баррель.
Алиев и Эрдоган проводят переговоры в формате тет-а-тет
Постпред Азербайджана при FAO вручил главе ВПП верительные грамоты
В Баку заявили о готовности военных в Карабахе и Восточном Зангезуре отреагировать на любые провокации
Пожар произошел на территории химзавода в Сумгайыте – МЧС
Баку и Гавана обсудили возможность организации биотехнологического и фармацевтического производства в Азербайджане
В Азербайджане за сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Представителям СМИ запретили проносить телефоны, электронные устройства и вести фото и видеосъемку судебного заседания по делу Трампа
Иран ведет с США переговоры об отмене санкций, речи о новом соглашении по иранскому атому нет
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС