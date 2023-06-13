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Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

ТЭК 13.06.2023 11:42

Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на декабрь до $86 с $95 за баррель

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости нефти марки Brent на декабрь почти на 10%, сообщает MarketWatch.

Банк теперь ожидает, что в декабре Brent будет стоить $86 за баррель, а не $95 ввиду "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России, что привело к достижению спекулятивными позициями уровней, близких к рекордным минимумам".

Кроме того, понижен прогноз цены барреля Brent в целом на 2023 год до $82 с $88 и на 2024 год - до $91 с $99.

К маю 2024 года котировки глобального бенчмарка, напротив, могут вырасти до $93 за баррель благодаря повышению спроса со стороны развивающихся рынков, а также снижению темпов добычи в США и странах ОПЕК. Ранее банк ожидал рост до $100 за баррель.

Прогноз цены барреля WTI на декабрь 2023 года понижен до $81 с $89 за баррель, на 2023 год - до $77 с $82, на 2024 год - до $86 с $94.

Аналитики Goldman Sachs также повысили прогноз глобального предложения на рынке нефти без учета ведущих стран ОПЕК на период со второго полугодия текущего года по следующий примерно на 800 тыс. баррелей в сутки.

На прошлой неделе Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,2%.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:51 во вторник составляет $72,75 за баррель, что на $0,91 (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,63 (0,94%), до $67,75 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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