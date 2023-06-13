Эмин Агаларов планирует с партнерами летом начать производство энергетика Berg в Подмосковье

Структура Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, планирует этим летом начать в Подмосковье производство энергетических напитков Berg, выпускающихся в Азербайджане, сообщает российское издание «Коммерсант».
Его партнерами в проекте стали совладельцы производителя этого продукта. Продажи энергетиков растут двузначными темпами, но инвесторам придется учитывать начинающий действовать акциз и ограниченное предложение алюминиевой банки.
По данным издания, созданное Эмином Агаларовым для выпуска напитков ООО «Уни Пак» в конце мая подало заявку на регистрацию товарного знака Berg, следует из данных Роспатента. Под таким брендом выпускаются энергетические напитки в Азербайджане.
Представитель Эмина Агаларова сообщил изданию, что партнерами бизнесмена в «Уни Пак» стали совладельцы выпускающей напитки Berg в Азербайджане Berg Energy.
По данным ЕГРЮЛ, по 25% «Уни Пак» в октябре 2022 года получили граждане Азербайджана Хаял Аббасзаде, Фуад Алиев и Наил Агаев.
Р.Ахмедов
Алиев и Эрдоган проводят переговоры в формате тет-а-тет
Постпред Азербайджана при FAO вручил главе ВПП верительные грамоты
В Баку заявили о готовности военных в Карабахе и Восточном Зангезуре отреагировать на любые провокации
Пожар произошел на территории химзавода в Сумгайыте – МЧС
Баку и Гавана обсудили возможность организации биотехнологического и фармацевтического производства в Азербайджане
В Азербайджане за сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Представителям СМИ запретили проносить телефоны, электронные устройства и вести фото и видеосъемку судебного заседания по делу Трампа
Иран ведет с США переговоры об отмене санкций, речи о новом соглашении по иранскому атому нет
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС