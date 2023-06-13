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Бизнес и законодательство 13.06.2023 12:13

Эмин Агаларов планирует с партнерами летом начать производство энергетика Berg в Подмосковье

Структура Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, планирует этим летом начать в Подмосковье производство энергетических напитков Berg, выпускающихся в Азербайджане, сообщает российское издание «Коммерсант».

Его партнерами в проекте стали совладельцы производителя этого продукта. Продажи энергетиков растут двузначными темпами, но инвесторам придется учитывать начинающий действовать акциз и ограниченное предложение алюминиевой банки.

По данным издания, созданное Эмином Агаларовым для выпуска напитков ООО «Уни Пак» в конце мая подало заявку на регистрацию товарного знака Berg, следует из данных Роспатента. Под таким брендом выпускаются энергетические напитки в Азербайджане.

Представитель Эмина Агаларова сообщил изданию, что партнерами бизнесмена в «Уни Пак» стали совладельцы выпускающей напитки Berg в Азербайджане Berg Energy.

По данным ЕГРЮЛ, по 25% «Уни Пак» в октябре 2022 года получили граждане Азербайджана Хаял Аббасзаде, Фуад Алиев и Наил Агаев.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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