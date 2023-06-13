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Внешняя политика 13.06.2023 12:15

Алиев и Эрдоган проводят переговоры в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проводят во вторник в Баку переговоры в формате тет-а-тет.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Далее переговоры пройдут в расширенном составе, после которых Алиев и Эрдоган выступят с заявлением для СМИ.

Эрдоган в понедельник вечером прибыл в Азербайджан с государственным визитом.

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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