Алиев и Эрдоган проводят переговоры в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проводят во вторник в Баку переговоры в формате тет-а-тет.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Далее переговоры пройдут в расширенном составе, после которых Алиев и Эрдоган выступят с заявлением для СМИ.

Эрдоган в понедельник вечером прибыл в Азербайджан с государственным визитом.

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