ВВП Азербайджана в январе-мае вырос на 0,7%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-мае 2023 года составил 49 млрд 580,8 млн манатов, реальный рост экономики оценивается в 0,7%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, ненефтегазовый сектор вырос на 4%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 2,5%.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 45,5%, торговли и ремонта транспортных средств – 9,1%, транспорта и складского хозяйства – 6,1%, строительства – 4,5%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 3,6%, на сектор информации и связи - 1,6%, на сферу размещения туристов и объектов общепита – 2,2%, на прочие сектора – 17,9%.

Доля налогов в ВВП составила 9,5%.

ВВП на душу населения в январе-мае составил 4 тыс. 890,6 манат.

Рост ВВП Азербайджана на 2023 год согласно обновленным прогнозам ожидается на уровне 1,8%. В том числе рост в ненефтяном секторе прогнозируется на уровне 4,9%, спад в нефтяном секторе ожидается на 1,5%.

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%, в том числе рост ненефтегазового сектора - 9,1%.

А.Азизов