Спад промпроизводства в Азербайджане за 5 мес. составил 2%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за январь-май 2023 года составил 29,6 млрд манатов, реальный спад промпроизводства по сравнению с январем-маем 2022 года оценивается в 1,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Объем производства промпродукции в нефтегазовом секторе сократился на 2,8%, в ненефтегазовом - вырос на 7,4%.
По данным Госкомстата, 70,4% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 24,4% - перерабатывающую, 4,5% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+2,1 раза), деревообработки и изделий из дерева (+86,4%), полиграфической продукции (+50,5%), изделий текстильной промышленности (+49,9%), бумаги и картона (+40,4%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+69,2%), полиграфии (+32,9%), напитков (+27,4%), нефти и нефтепродуктов (+25,4%), стройматериалов (+18,8%), резиновых и пластиковых изделий (+16,5%), пищевых продуктов (+13,3%), готовой металлической продукции (+9,7%), машин и оборудования (+9%), химпродукции (+8,9%), табачных изделий (+8,4%), мебели (+4,4%), электрооборудования (+2,4%).
Спад имел место в производстве кожи, кожаных изделий и обуви (-0,4%), фармацевтической продукции (-16,4%), прочей промпродукции (-18,7%), одежды (-28,2%), прочих транспортных средств (-30,6%), металлургической продукции (-37,9%), установки и ремонта машин и оборудования (-40,1%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января-мая 2023 года составил 5,5%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - 16,5%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.
Н.Аббасова
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