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Происшествия 13.06.2023 12:52

Пожар произошел на территории химзавода в Сумгайыте – МЧС

В Сумгайыте на заводе «Этилен-полиэтилен» производственного объединения «Азерхимия» компании SOCAR вспыхнул пожар, сообщает МЧС.

«На горячую линию МЧС поступила предварительная информация о пожаре на заводе «Этилен-Полиэтилен», расположенном в городе Сумгайыт. К месту происшествия были немедленно привлечены силы МЧС», - говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Азербайджанский завод «Этилен-Полиэтилен» был введен в эксплуатацию в январе 1988 года как нефтехимический комплекс ЭП-300 на Сумгайытском заводе синтетического каучука. Завод выпускает полиэтилен высокого давления, а также этилен.

Н.Аббасова

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Тэги: ХИМЗАВОД, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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