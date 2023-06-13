Пожар произошел на территории химзавода в Сумгайыте – МЧС

В Сумгайыте на заводе «Этилен-полиэтилен» производственного объединения «Азерхимия» компании SOCAR вспыхнул пожар, сообщает МЧС.

«На горячую линию МЧС поступила предварительная информация о пожаре на заводе «Этилен-Полиэтилен», расположенном в городе Сумгайыт. К месту происшествия были немедленно привлечены силы МЧС», - говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Азербайджанский завод «Этилен-Полиэтилен» был введен в эксплуатацию в январе 1988 года как нефтехимический комплекс ЭП-300 на Сумгайытском заводе синтетического каучука. Завод выпускает полиэтилен высокого давления, а также этилен.

Н.Аббасова