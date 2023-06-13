Капвложения в экономику Азербайджана в январе-мае выросли на 16%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-мае 2023 года составили 5 млрд 858,2 млн манатов, что на 15,9% больше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 18,9%, в ненефтегазовый – на 14,2%, отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 3 млрд 432,5 млн манатов (58,6% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 2 млрд 97,8 млн манатов (35,8% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 327,9 млн манатов (5,6% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-мае объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 1 млрд 543,7 млн манатов (26,4% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 4 млрд 314,5 млн манатов (73,6% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 70,4% или 4 млрд 124,3 млн манатов в отчетный период направлено на строительно-монтажные работы.

В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.

Н.Аббасова