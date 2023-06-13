Активы финансовых институтов Китая выросли на 10,8% в первом квартале

Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец марта составлял 439,33 трлн юаней ($61,78 трлн), увеличившись за год на 10,8%, согласно данным Народного банка Китая.

В том числе активы банковского сектора выросли на 11%. У компаний, работающих с ценными бумагами, этот показатель повысился на 7%.

Страховой сектор зафиксировал повышение активов на 10,5% - до 28,37 трлн юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".

Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 11,3% и составил на конец марта 400,81 трлн юаней.