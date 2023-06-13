Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.833 RUR   0.0203 GBR   2.1305 TRY   0.0718

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

Макроэкономика 13.06.2023 19:05

Активы финансовых институтов Китая выросли на 10,8% в первом квартале

Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец марта составлял 439,33 трлн юаней ($61,78 трлн), увеличившись за год на 10,8%, согласно данным Народного банка Китая.

В том числе активы банковского сектора выросли на 11%. У компаний, работающих с ценными бумагами, этот показатель повысился на 7%.

Страховой сектор зафиксировал повышение активов на 10,5% - до 28,37 трлн юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".

Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 11,3% и составил на конец марта 400,81 трлн юаней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, БАНКИ, СТРАХОВЩИКИ, АКТИВЫ


Похожие новости


На каждого жителя Китая в среднем приходится 5 банковских карт - ЦБ Банковская система Китая стала крупнейшей в мире по объему активов, обогнав еврозону Китай вливает $81 млрд в госбанки для стимулирования экономики Крупнейшие банки КНР могут не достигнуть запланированных объемов кредитования впервые за 7 лет Банки КНР увеличили прибыль на 39% в 2011 г., несмотря на замедление роста экономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az