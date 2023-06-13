Добыча газа в Азербайджане в январе-мае выросла на 3% - Минэнерго

Добыча газа в Азербайджане в январе-мае 2023 года увеличилась на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 20,2 млрд кубометров, сообщает Минэнерго.
По оперативным данным Минэнерго, с блока Азери-Чираг-Гюнешли в январе-мае добыто 5,4 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 11,1 млрд кубометров природного газа, компанией SOCAR – 3,7 млрд кубометров.
С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 июня 2023 года добыто 208,9 млрд кубометров попутного газа, на месторождении Шах-Дениз – 193,8 млрд кубометров природного газа. При этом, за весь период на мировые рынки экспортировано около 136,5 млрд кубометров газа, добытого на Шах-Дениз.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), NICO (10%).
Н.Аббасова
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