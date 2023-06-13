Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.833 RUR   0.0203 GBR   2.1305 TRY   0.0718

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

ТЭК 13.06.2023 16:10

Добыча газа в Азербайджане в январе-мае выросла на 3% - Минэнерго

Добыча газа в Азербайджане в январе-мае 2023 года увеличилась на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 20,2 млрд кубометров, сообщает Минэнерго.

По оперативным данным Минэнерго, с блока Азери-Чираг-Гюнешли в январе-мае добыто 5,4 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 11,1 млрд кубометров природного газа, компанией SOCAR – 3,7 млрд кубометров.

С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 июня 2023 года добыто 208,9 млрд кубометров попутного газа, на месторождении Шах-Дениз – 193,8 млрд кубометров природного газа. При этом, за весь период на мировые рынки экспортировано около 136,5 млрд кубометров газа, добытого на Шах-Дениз.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), NICO (10%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, МИНЭНЕРГО


Похожие новости


TotalEnergies в ближайшие недели начнет добычу газа с месторождения Абшерон Азербайджан рассчитывает в 2024г начать добычу газа с глубокозалегающих пластов блока месторождений АЧГ – Алиев Норвегия в апреле увеличила добычу углеводородов на 9,5% Добыча газа в Азербайджане в январе-апреле выросла на 2,6% - Минэнерго Добыча попутного газа в Азербайджане в I квартале сократилась на 3% Shell модернизировала нефтяную инфраструктуру для добычи газа в Северном море Турция начинает добычу газа на месторождении Сакарья в Черном море Добыча газа в Азербайджане в I квартале выросла на 3% Добыча газа в Азербайджане в январе-феврале выросла на 4% Добыча газа в Азербайджане в январе увеличилась на 4% - Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az