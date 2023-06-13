Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.833 RUR   0.0203 GBR   2.1305 TRY   0.0718

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

Это интересно 13.06.2023 23:18

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд - Brand Finance

Германский автомобильный бренд Porsche остается лидером мирового рейтинга в сегменте товаров класса "люкс" по итогам шестого года подряд, сообщает Brand Finance.

Стоимость бренда за минувший год увеличилась на 9% - до $36,76 млрд.

На втором месте остался известный своими сумками Louis Vuitton (+12,2%, до $26,29 млрд).

Производитель духов Chanel вышел на третью позицию (+27%, до $19,39 млрд). Он оттеснил на четвертую строчку итальянский бренд одежды Gucci, стоимость которого снизилась на 1,5% - до $17,84 млрд.

На пятом месте остался Hermes (+4,9%, до $14,165 млрд), на восьмом - Rolex (+28,3%, до $10,71 млрд).

На шестую строчку поднялся Dior (+46%, до $13,15 млрд), из-за чего Cartier переместился на седьмую позицию (+1%, до $12,54 млрд).

До девятого места с одиннадцатого в прошлом году выросла американская ювелирная сеть Tiffany, стоимость бренда которой увеличилась на 10,2% - до $7,43 млрд. В результате итальянская Ferrari теперь замыкает топ-10 с показателем ненамного ниже - $7,42 млрд (снижение на 7,7%).

Самым быстрорастущим стал автомобильный бренд Lamborghini, стоимость которого подскочила за год в 2,2 раза. Теперь он занимает 18-ю позицию в рейтинге по сравнению с 30-й год назад.

Среди 50 компаний рейтинга Brand Finance 12 французских, 15 итальянских и шесть швейцарских. Также в нем по пять представителей США и Великобритании.

В рейтинге есть две китайские компании - гостиничная сеть Shangri-La (29-е место) и ювелирный бренд Lao Feng Xiang (30-е место).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЛЮКС, БРЕНДЫ, РЕЙТИНГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az