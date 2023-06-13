AZ GRAFT CONSTRUCTION получит 3,3 млн манат за работу в Агдамском районе

ООО «AZ GRAFT CONSTRUCTION» привлечено к работам в селе Кенгерли Агдамского района. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок www.etender.gov.az, работы включают первый и второй этап сноса объектов, а также вертикальное планирование. Стоимость контракта – 3 млн 311 тыс. 895,69 манатов. Срок выполнения работ – 75 дней. Р.Ахмедов

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