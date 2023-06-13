РФ в мае осталась основным импортером овощей и фруктов из Турции

РФ в мае этого года сохранила позицию самого крупного покупателя овощей и фруктов из Турции.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Турции Ферхата Гюрюза, экспорт в РФ в мае вырос на 7%, до $85,9 млн.

В тройку основных импортеров этой продукции вошли Румыния и Украина. Поставки в Румынию увеличились на 90%, до $34 млн, в Украину - на 47%, до $26,5 млн.

По словам Гюрюза, экспорт свежих овощей и фруктов непосредственно из Средиземноморского региона Турции в мае вырос на 36%, до $128 млн.

Всего в мае Турция экспортировала 334 тыс. 876 тонн овощей и фруктов на $249,3 млн.