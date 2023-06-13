Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.833 RUR   0.0203 GBR   2.1305 TRY   0.0718

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

АПК 13.06.2023 17:31

РФ в мае осталась основным импортером овощей и фруктов из Турции

РФ в мае этого года сохранила позицию самого крупного покупателя овощей и фруктов из Турции.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Турции Ферхата Гюрюза, экспорт в РФ в мае вырос на 7%, до $85,9 млн.

В тройку основных импортеров этой продукции вошли Румыния и Украина. Поставки в Румынию увеличились на 90%, до $34 млн, в Украину - на 47%, до $26,5 млн.

По словам Гюрюза, экспорт свежих овощей и фруктов непосредственно из Средиземноморского региона Турции в мае вырос на 36%, до $128 млн.

Всего в мае Турция экспортировала 334 тыс. 876 тонн овощей и фруктов на $249,3 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ


Похожие новости


Завершилась профилактика газопровода «Турецкий поток» МИД РФ: Лавров и его новый турецкий коллега подтвердили дальнейшее конструктивное взаимодействие Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое сотрудничество и ситуацию вокруг Украины Эрдоган предложил создать комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, России и ООН Путин и Эрдоган могут встретиться в обозримой перспективе - Песков Эрдоган в ходе разговора с Путиным подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу Телефонный разговор Путина с Эрдоганом пока не планируется, но вероятен в ближайшее время - Песков В Кремле ожидают сохранения высокой динамики в реализации российско-турецких проектов при новом сроке Эрдогана Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Газпром и BOTAS опровергли возможность получения Газпромом контроля над ведущей газовой компанией Турции

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az