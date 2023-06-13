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Внешняя политика 13.06.2023 16:40

Азербайджан и Турция будут и дальше выступать с единых позиций во внешней политике - Алиев

Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики. Наша совместная деятельность в области внешней политики имеет большое значение для всего региона», - сказал Алиев во вторник по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку.

По его словам, фактор турецко-азербайджанского единства «очень важен с точки зрения развития, стабильности и безопасности региона».

Алиев также выразил уверенность, что в предстоящие годы турецко-азербайджанское единство «станет еще крепче, глава государства подчеркнул, что нас ждут новые успехи, новые победы».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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