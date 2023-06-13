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Макроэкономика 13.06.2023 17:00

Госбюджет Азербайджана за 5 мес. исполнен с профицитом в 2,8 млрд манатов

Профицит госбюджета Азербайджана в январе-мае 2023 года по оперативным данным составил 2 млрд 818,6 млн манатов или 5,68% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 13 млрд 961 млн манатов (рост по сравнению с январем-маем 2022 года на 12,2%), расходы - 11 млрд 142,4 млн манатов (рост на 6,6%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-май составил 49 млрд 580,8 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 30 млрд 773,978 млн манатов, расходам - 33 млрд 353,278 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов или 2,4% ВВП. Однако, в настоящее время в парламенте рассматривается проект поправок в законе о госбюджете на 2023 год, предусматривающих увеличение доходной и расходной части.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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