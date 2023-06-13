Азербайджан в январе-мае увеличил добычу товарного газа на 2,9%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-мае 2023 года составила 12 млн 760,7 тыс. тонн, что на 8,4% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 12 млн 729,3 тыс. тонн (спад на 8,4%).
Добыча газа в Азербайджане в январе-мае составила 20 млрд 200,1 млн кубометров (рост на 2,9%). При этом, добыча товарного газа составила 15 млрд 302 млн кубометров (рост на 2,9%).
В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).
Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн, газа - 46 млрд 761,6 млн кубометров. По данным правительства, добыча товарного газа в 2023 году составит 35 млрд 900,3 млн кубометров.
Н.Аббасова
Алиев и Эрдоган открыли новый Центральный командный пункт ВВС Азербайджана
Анкара и Баку предпримут новые шаги в области оборонной промышленности - Эрдоган
Азербайджан и Турция будут и дальше выступать с единых позиций во внешней политике - Алиев
Переговоры о создании совместного турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии - Алиев
В результате пожара на химзаводе в Сумгайыте пострадал один человек - SOCAR Downstream
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Представители Южной Кореи и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество
Германия продолжит поставки Украине танков «Leopard 1» - министр обороны
В британском Ноттингеме задержали подозреваемого в убийстве трех человек
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС