Азербайджан в январе-мае увеличил добычу товарного газа на 2,9%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-мае 2023 года составила 12 млн 760,7 тыс. тонн, что на 8,4% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 12 млн 729,3 тыс. тонн (спад на 8,4%).

Добыча газа в Азербайджане в январе-мае составила 20 млрд 200,1 млн кубометров (рост на 2,9%). При этом, добыча товарного газа составила 15 млрд 302 млн кубометров (рост на 2,9%).

В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн, газа - 46 млрд 761,6 млн кубометров. По данным правительства, добыча товарного газа в 2023 году составит 35 млрд 900,3 млн кубометров.

Н.Аббасова