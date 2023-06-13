Анкара и Баку предпримут новые шаги в области оборонной промышленности - Эрдоган

Анкара и Баку предпримут новые шаги в области оборонной промышленности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Большое значение имеют шаги, которые предстоит предпринять в области оборонной промышленности. Важны также вопросы образования в этой сфере. В этой сфере перед нами стоят определенные задачи. Мы продолжим выполнять эти задачи так же, как делали это до сегодняшнего дня», - сказал Эрдоган во вторник в Баку по завершению переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Турция и Азербайджан «полны решимости и дальше успешно претворять в жизнь пункты Шушинской декларации» и «мы не пойдем ни на какие уступки в этом вопросе».

Эрдоган также коснулся вопроса запуска Зангезурского коридора. «Решение вопроса Зангезурского коридора предоставит нам две важные возможности. Благодаря строительству как автомобильной, так и железнодорожной дороги, связь между Турцией и Нахчываном еще более укрепится. Эти связи позволят усилить отношения между Турцией и Азербайджаном», - отметил он.

Он также выразил удовлетворение тем, что турецкие подрядные компании успешно работают в сферах транспорта и инфраструктуры в Азербайджане.

Р.Ахмедов