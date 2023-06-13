Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт газа с Шах-Дениз на 9%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-мае 2023 года составил 9 млрд 229,3 млн кубометров, что на 8,7% выше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 51,6% от общего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам за 5 месяцев 2023 года.

В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за январе-мае 2023 года транспортировано 17 млрд 896,7 млн кубометров газа (рост на 5,2%).

Как сообщалось, экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (рост на 18,1%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу (Италия, Греция, Болгария и Румыния).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» 21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова