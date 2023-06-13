Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.833 RUR   0.0203 GBR   2.1305 TRY   0.0718

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

ТЭК 13.06.2023 17:20

Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт газа с Шах-Дениз на 9%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-мае 2023 года составил 9 млрд 229,3 млн кубометров, что на 8,7% выше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 51,6% от общего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам за 5 месяцев 2023 года.

В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за январе-мае 2023 года транспортировано 17 млрд 896,7 млн кубометров газа (рост на 5,2%).

Как сообщалось, экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (рост на 18,1%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу (Италия, Греция, Болгария и Румыния).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» 21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа с Шах-Дениз на 8% Азербайджан увеличил в I кв. экспорт газа с Шах-Дениз на 10% Азербайджан увеличил в январе-феврале экспорт газа с Шах-Дениз на 10% Азербайджан увеличил в январе экспорт газа с Шах-Дениз почти на 13% Азербайджан увеличил в 2022г экспорт газа с Шах-Дениз на 18% Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 20% Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 23% Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт газа с Шах-Дениз на 22% Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа с Шах-Дениз почти на 14% Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа с Шах-Дениз почти на 11%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az