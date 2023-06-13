Алиев и Эрдоган открыли новый Центральный командный пункт ВВС Азербайджана

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник приняли участие в открытии нового Центрального командного пункта ВВС Азербайджана. Об этом говорится в информации на сайте азербайджанского лидера. Как сообщалось ранее, Эрдоган 12-13 июня совершает государственный визит в Азербайджан. Р.Ахмедов

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