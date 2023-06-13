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АПК 13.06.2023 17:44

Азербайджан за 5 месяцев увеличил производство продукции АПК на 5,2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 3 млрд 116 млн манатов, что на 5,2% выше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 372,3 млн манатов, растениеводстве – 743,7 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,5%, растениеводства – 10,9%.

В январе-мае в республике произведено 226,9 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 909,5 тыс. тонн молока (рост на 2,1%), 918,6 млн яиц (рост на 11,4%) и 11,7 тыс. тонн шерсти (спад на 2%), 116,8 тонн кокона (рост в 3,6 раза).

По данным Госкомстата, в стране продолжаются весенне-полевые работы.

По состоянию на 1 июня 2023 года, под весенние культуры засеяна площадь 341,8 тыс. га (спад на 10,7% по сравнению с январем-маем 2022 года), в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур составила 59 тыс. га (включая 28,7 тыс. га кукурузы), картофеля – 49 тыс. га, овощей – 59,3 тыс. га, бахчевых культур – 16,9 тыс. га, хлопка – 94 тыс. га, подсолнечника - 10 тыс. га, сахарной свеклы – 4,5 тыс. га, табака – 2,6 тыс. га, многолетних растений – 44 тыс. га, однолетних растений – 1,3 тыс. га, другие весенние растения – 1,2 тыс. га.

Наряду с весенне-полевыми работами начался сбой урожая сельхозпродукции.

В хозяйствах за январь-май произведено 82 тыс. тонн зерновых (рост на 49,9%), 172 тыс. тонн картофеля (спад на 12%), 385,3 тыс. тонн овощей (рост на 18,1%), 29,5 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 22,4%), 496,4 тонны листьев зеленого чая (рост на 33,2%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 10 млрд 984,2 млн манатов (+3,4% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде

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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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