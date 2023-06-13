Минфин Азербайджана удивлен решением S&P не повышать прогноз странового рейтинга со «стабильного» на «позитивный»

Министерство финансов Азербайджана удивлено решением международного рейтингового агентства S&P Global Ratings не менять прогноз странового кредитного рейтинга со «стабильного» на «позитивный».
В заявлении Минфина отмечается, что S&P 9 июня подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B", сохранив при этом без изменений прогноз – «стабильный».
Минфин подчеркивает, что S&P в рейтинговом действии отметило ряд положительных моментов в экономике Азербайджана. В частности, сохранение высокого уровня фискального и платежного баланса страны в ближайшие годы; рост валютных резервов, в том числе активов Госнефтефонда; рост ненефтяного ВВП в 2022 году на 9% и ряд др.
«На этом фоне Минфин очень удивлен тем, что прогноз по рейтингам не был изменен со «стабильного» на «позитивный», и считает это решение агентства предвзятым», - подчеркивается в заявлении Минфина.
А.Азизов
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