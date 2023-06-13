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Оборона 13.06.2023 19:11

ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник из крупнокалиберного оружия, в том числе с применением минометов, позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.

«13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздеян Ведийского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия, в том числе с применением минометов, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе границы Азербайджана и Армении - ИФ)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры.

«Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», - заявили в Минобороны Азербайджана, возложив ответственность за обострение ситуации на военно-политическое руководство Армении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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