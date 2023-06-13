ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник из крупнокалиберного оружия, в том числе с применением минометов, позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.
«13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздеян Ведийского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия, в том числе с применением минометов, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе границы Азербайджана и Армении - ИФ)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры.
«Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», - заявили в Минобороны Азербайджана, возложив ответственность за обострение ситуации на военно-политическое руководство Армении.
Отдел новостей
РФ готова поставлять на Кубу 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год - премьер
Accenture за три года вложит $3 млрд в сегмент данных и ИИ
OMV Petrom открыла новые месторождения на юге Румынии с запасами более 30 млн б.н.э.
Пожар на химзаводе в Сумгайыте потушен - МЧС
Переговоры о создании совместного турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии - Алиев
В результате пожара на химзаводе в Сумгайыте пострадал один человек - SOCAR Downstream
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
ЕК и ЕИБ согласовали гарантию ЕС для дополнительных кредитов Украине на восстановление
США поставят Украине боеприпасы для ПВО и РСЗО, бронетранспортеры и БМП
Путин заявил, что Россия думает о выходе из «зерновой сделки»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС