Brent подорожала до $74,45 за баррель

Цены на нефть уверенно растут во вторник, прибавляют более 3%.
Позитивным фактором для нефтяного рынка стало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), повысившее ожидания, что власти КНР продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности в стране.
Медленное восстановление китайской экономики в целом, и спроса на нефть в частности, после снятия карантинных ограничений в стране считается одним из основных факторов, сдерживающих нефтяной рынок в этом году, отмечает Market Watch.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:10 по бакинскому времени во вторник составила $74,45 за баррель, что на $2,61 (3,63%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,47 (3,68%), до $69,59 за баррель.
Как сообщалось, НБК во вторник снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Это повышает вероятность того, что китайский ЦБ может опустить и базовую процентную ставку по кредитам (LPR) 20 июня.
"Цены на нефть идут вверх благодаря ожиданиям, что НБК продолжит смягчать политику", - говорит управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.
Поддержку ценам на нефть во вторник также оказало общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках после публикации статданных, показавших замедление темпов инфляции в США в мае до минимума с марта 2021 года.
Трейдеры рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федеральной резервной системе (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%) на заседании 13-14 июня, отмечает Market Watch.
Тем временем, ОПЕК оставила без изменений оценку спроса на нефть в 2022 и 2023 годах - 99,6 млн и 101,9 млн баррелей в сутки соответственно, говорится в ежемесячном отчете альянса.
Алиев: Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Пожар на химзаводе в Сумгайыте потушен - МЧС
Переговоры о создании совместного турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии - Алиев
В результате пожара на химзаводе в Сумгайыте пострадал один человек - SOCAR Downstream
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
ЕК и ЕИБ согласовали гарантию ЕС для дополнительных кредитов Украине на восстановление
США поставят Украине боеприпасы для ПВО и РСЗО, бронетранспортеры и БМП
Путин заявил, что Россия думает о выходе из «зерновой сделки»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС