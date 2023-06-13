Премьер Пакистана нанесет визит в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф 14-15 июня посетит с визитом Азербайджан, сообщили во вторник в МИД Пакистана.
«По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Шехбаз Шариф 14-15 июня 2023 года совершит официальный визит в Азербайджан», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В рамках визита намечены переговоры Алиева и Шарифа, в ходе которых стороны обсудят различные направления сотрудничества, в том числе взаимодействие в сферах торговли и энергетики, региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество на многосторонних площадках.
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