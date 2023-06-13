Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе. «13 июня примерно в 19:15 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении Шушинского района», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. В министерстве добавили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры». Отдел новостей

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