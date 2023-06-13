Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.833 RUR   0.0203 GBR   2.1305 TRY   0.0718

Цена на нефть

12.06 $/bbl +/- WTI 67.12 -3.05 Brent 71.84 -2.95

Оборона 13.06.2023 20:03

Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе.

«13 июня примерно в 19:15 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении Шушинского района», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

В министерстве добавили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НВФ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны Минобороны Азербайджана узнало о строительстве армянскими НВФ новой дороги в Карабахе, предупреждает их о последствиях В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудника Bakcell армянскими НВФ в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az