Пожар на химзаводе в Сумгайыте потушен - МЧС

Пожар на заводе «Этилен-Полиэтилен» производственного объединения «Азерхимия» компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) в Сумгайыте потушен, сообщили во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

«Пожар на заводе «Этилен-Полиэтилен» в Сумгайыте потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС», - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в ООО «SOCAR Downstream Management» («дочка» SOCAR) заявили, что пожар не повлиял на работу завода, предприятие работает в нормальном режиме.

Азербайджанский завод «Этилен-Полиэтилен» был введен в эксплуатацию в январе 1988 года как нефтехимический комплекс ЭП-300 на Сумгайытском заводе синтетического каучука. Завод выпускает этилен и полиэтилен высокого давления.

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