Россия не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию ситуации в Украине, отметив, что для этого достаточно прекращения западных поставок вооружения Киеву.

"Мы никогда не отказывались от ведения каких-то переговоров, которые могут привести к миру в Украине. (...) В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. Они понимают, что ключ к решению проблемы - на их стороне", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

"Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился, им достаточно принять только одно решение - прекратить поставки вооружения Киеву", - подчеркнул президент РФ.