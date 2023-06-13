Президент РФ рассказал, что США помогали Киеву атаковать российский военный корабль

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский военный корабль, охранявший трубопровод "Турецкий поток", подвергся атаке беспилотников, в это же время в этой зоне находился аппарат-корректировщик стратегической разведки США.
"Буквально вчера или позавчера на корабль, который охранял "Турецкий поток", была совершена атака беспилотников - четыре беспилотника. Три уничтожили, четвертый ход потерял, и его потом добили. Сразу после этого еще четыре беспилотника. И мы видели, что в нейтральной зоне, правда, висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Соединенные штаты все больше и больше практически напрямую погружаются в этот конфликт, и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности, потому что корректировка действий беспилотников, которые нападают на наш военный корабль, это серьезная вещь. И они должны знать, что мы об этом знаем, и еще подумаем, что с этим делать на будущее", - заявил президент РФ.
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