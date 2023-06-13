РФ готова поставлять на Кубу 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год - премьер

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил о достигнутой договоренности с "Роснефтью" по поставкам нефти и нефтепродуктов на Кубу.
В ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным Марреро Крус сообщил, что ранее во вторник посетил "Роснефть". "Нам рассказали, как продвинулась в этом вопросе рабочая группа. Здесь был наш министр энергетики, они вместе с представителями "Роснефти" провели очень серьезную работу и продвинулись во многих вопросах", - сказал Марреро Крус.
Он отметил, что речь, в частности, идет о подготовке межправительственного соглашения "для стабильной поставки нефти из РФ на Кубу". "Речь идет о поставке одного миллиона 640 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно, со стороны "Роснефти" есть готовность реализовать этот проект", - сказал кубинский премьер.
Он подчеркнул актуальность и важность для его страны этой договоренности. "Я наслаждаюсь каждым моментом, который я провожу в России. Но все мои мысли на Кубе, так как меня очень беспокоят те сложности, которые у нас сейчас есть с топливом", - сказал Марреро Крус.
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