РФ готова поставлять на Кубу 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год - премьер

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил о достигнутой договоренности с "Роснефтью" по поставкам нефти и нефтепродуктов на Кубу.

В ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным Марреро Крус сообщил, что ранее во вторник посетил "Роснефть". "Нам рассказали, как продвинулась в этом вопросе рабочая группа. Здесь был наш министр энергетики, они вместе с представителями "Роснефти" провели очень серьезную работу и продвинулись во многих вопросах", - сказал Марреро Крус.

Он отметил, что речь, в частности, идет о подготовке межправительственного соглашения "для стабильной поставки нефти из РФ на Кубу". "Речь идет о поставке одного миллиона 640 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно, со стороны "Роснефти" есть готовность реализовать этот проект", - сказал кубинский премьер.

Он подчеркнул актуальность и важность для его страны этой договоренности. "Я наслаждаюсь каждым моментом, который я провожу в России. Но все мои мысли на Кубе, так как меня очень беспокоят те сложности, которые у нас сейчас есть с топливом", - сказал Марреро Крус.