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Дальнее зарубежье 13.06.2023 21:55

США поставят Украине боеприпасы для ПВО и РСЗО, бронетранспортеры и БМП

США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО Stinger, говорится в пресс-релизе Пентагона.

Стоимость 40-й партии вооружений и боеприпасов, выделяемых из американских арсеналов, составляет $325 млн.

В пакет помощи вошли также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, переносные противотанковые комплексы Javelin и ручные противотанковые гранатометы AT4, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW.

Кроме того, США поставят Украине свыше 22 млн патронов и гранат, подрывные средства, аппаратуру для обеспечения защищенных каналов связи, запчасти и прочее полевое оборудование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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