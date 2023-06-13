США поставят Украине боеприпасы для ПВО и РСЗО, бронетранспортеры и БМП

США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО Stinger, говорится в пресс-релизе Пентагона.
Стоимость 40-й партии вооружений и боеприпасов, выделяемых из американских арсеналов, составляет $325 млн.
В пакет помощи вошли также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, переносные противотанковые комплексы Javelin и ручные противотанковые гранатометы AT4, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW.
Кроме того, США поставят Украине свыше 22 млн патронов и гранат, подрывные средства, аппаратуру для обеспечения защищенных каналов связи, запчасти и прочее полевое оборудование.
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