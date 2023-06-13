Алиев: Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

«Глубоко опечален известием о кончине бывшего председателя Совета министров Италии, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования вам, семье покойного и всему итальянскому народу», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в миланской клинике «Сан-Раффаэле», куда он был госпитализирован в прошлую пятницу.

Берлускони четырежды занимал должность премьера Италии - в 1994 -1995, 2001 - 2005, 2005 - 2006 и 2008 - 2011 годах, и таким образом оказался рекордсменом по пребыванию на этой должности.

Отдел новостей