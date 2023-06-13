ЕК и ЕИБ согласовали гарантию ЕС для дополнительных кредитов Украине на восстановление

Еврокомиссия (ЕК) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) договорились о гарантии ЕС, позволяющей ЕИБ предоставить Украине новые кредиты на сумму 100 млн евро для быстрого восстановления, например, для ремонтов муниципальной или энергетической инфраструктур.

"ЕС наращивает поддержку для удовлетворения потребностей Украины в быстром восстановлении. В дополнение к нашему 1 млрд евро на быстрое восстановление для поддержки важнейших секторов, согласованная гарантия ЕС позволяет ЕИБ предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро на очень выгодных условиях", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводятся в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном во вторник в Брюсселе.

В документе объясняется, что эта гарантия ЕС является "одним из элементов инициативы ЕС для Украины (EU4U), которую ЕИБ одобрил в марте 2023 года и которая также включает фонд EU4Ukraine и пакет технической помощи и консультаций в размере 100 млн евро из собственных средств ЕИБ".

Ожидается, что кредитные соглашения будут подписаны позднее в 2023 году, а средства затем выплачены, как только Украина их запросит.

"Эти кредиты помогут покрыть финансовые нужды Украины для быстрого восстановления в 2023 году в свете обновленной оценки ее потребностей в восстановлении и реконструкции", - говорится в коммюнике ЕК.