Европейские рынки акций в основном выросли, исключением стала Испания

Европейские фондовые индексы в основном выросли во вторник, исключением стал испанский индикатор.

Поддержку рынкам акций оказали статданные из США, показавшие замедление темпов инфляции в стране в мае до минимума с марта 2021 года. Трейдеры рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федеральной резервной системе (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%) на заседании 13-14 июня, отмечает Market Watch.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,55% и составлял 463,27 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,32%, германский DAX - на 0,83%, французский CAC 40 - на 0,56%, итальянский FTSE MIB - на 0,57%. Испанский IBEX 35 опустился на 0,11%.

Внимание трейдеров также направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет 15 июня. Эксперты ожидают, что европейский регулятор повысит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании.

Данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), также опубликованные во вторник, показали замедление темпов роста потребительских цен в ФРГ в мае до 6,3% в годовом выражении с 7,6% в апреле. Майская инфляция в Германии была самой низкой с февраля 2022 года.

Тем временем, в Великобритании отмечаются сигналы ускорения инфляции. Средняя недельная зарплата в стране в феврале-апреле выросла на 6,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 648 фунтов стерлингов, говорится в опубликованном во вторник отчете Национального статистического управления страны (ONS). В январе-марте показатель вырос на 6,1%.

Инфляция в Британии ослабляется медленнее, чем ожидалось, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли в ходе выступления в комитете по экономическим вопросам Палаты лордов во вторник.

Котировки акций британских сырьевых компаний завершили торги уверенным ростом. Стоимость бумаг Rio Tinto увеличилась к закрытию рынка на 2,7%, Antofagasta - на 3,5%, Anglo American - на 2,8%, BHP - на 2,5%, BP - на 0,5%, Shell - на 0,8%.

Акции Glencore подорожали на 5,3%. Во вторник агропромышленные компании Bunge и Viterra (50% принадлежит Glencore) объявили о слиянии в рамках сделки объемом $8,2 млрд. По условиям сделки, Glencore получит акции Bunge на сумму порядка $3,1 млрд и $1 млрд денежными средствами за свою долю в Viterra.

Накануне также стало известно, что швейцарский сырьевой трейдер направил канадской Teck Resources предложение о покупке ее подразделения в сфере добычи коксующегося угля в качестве альтернативы предложению о слиянии двух компаний.

Бумаги французского производителя стройматериалов Saint-Gobain подорожали на 3,1% на новости о предстоящей покупке компании Building Products of Canada за 925 млн евро. Сделка предполагает расчеты денежными средствами и планируется к завершению до конца 2023 года.

В число лидеров роста в Париже также вошли акции Teleperformance SE (+3,8%) и Legrand S.A. (+2,1%). В то же время подешевели акции Sanofi (-1,2%), Orange (-1%) и Bouygues (-0,9%).

Стоимость бумаг германской медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE поднялась на 2,8%. Компания сообщила о предстоящем уходе члена совета директоров Вольфганга Линка, ответственного за сегмент развлечений. Теперь направлением будет руководить непосредственно гендиректор Берт Хабетс.

Капитализация итальянской Enel опустилась на 0,7% на новости о смене финдиректора энергокомпании. Новым финдиректором Enel стане Стефано Де Анджелис, а его предшественник Альберто Де Паоли возглавит бизнес в Северной и Латинской Америке.