Правительство РФ разрешило «Ямал СПГ» поставки в адрес экс-Gazprom M&T Singapore до конца 2024 г.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил "Ямал СПГ" осуществлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в адрес - SEFE Marketing&Trading (бывшая Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.), говорится в тексте опубликованного распоряжения.
Распоряжение действует до 31 декабря 2024 года.
Такие поставки были запрещены указом президента РФ в мае 2022 года после того, как материнская компания Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. - Gazprom Germania (теперь называется SEFE) - перешла под управление ФРГ. В отношении всей группы Gazprom Germania Россия ввела блокирующие санкции.
Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. был одним из глобальных трейдеров СПГ, оперирующим портфелем СПГ "Газпрома" - в том числе объемами с заводов "Сахалина 2" и "Ямал СПГ". В 2020 году объемы реализации крупнотоннажного СПГ из торгового портфеля группы "Газпром"(GAZP) на зарубежных рынках увеличились более чем вдвое и составили 7,44 млн т (10,92 млрд куб. м).
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