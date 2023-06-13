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Внешняя политика 13.06.2023 23:39

Баку возложил на Ереван ответственность за провокации против мирного процесса - МИД

МИД Азербайджана потребовал от Армении отказаться от усиливающейся агрессивной риторики и прекратить шаги, усиливающие напряженность в регионе.

МИД Азербайджана в своем заявлении также категорически отверг обвинения Еревана о том, что якобы азербайджанские военные вели обстрел по строящемуся металлургическому заводу в Ерасхе на западе Армении.

«Военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за провокации, направленные против действий Азербайджана по установлению мира в регионе", - говорится в заявлении МИДа Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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