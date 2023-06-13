Баку возложил на Ереван ответственность за провокации против мирного процесса - МИД

МИД Азербайджана потребовал от Армении отказаться от усиливающейся агрессивной риторики и прекратить шаги, усиливающие напряженность в регионе.

МИД Азербайджана в своем заявлении также категорически отверг обвинения Еревана о том, что якобы азербайджанские военные вели обстрел по строящемуся металлургическому заводу в Ерасхе на западе Армении.

«Военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за провокации, направленные против действий Азербайджана по установлению мира в регионе", - говорится в заявлении МИДа Азербайджана.

Р.Ахмедов