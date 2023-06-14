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Дальнее зарубежье 14.06.2023 09:03

Трамп не признал себя виновным в незаконном хранении секретных документов

Экс-президент США Дональд Трамп во вторник не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения в рамках дела о незаконном хранении секретных документов, сообщает CNN.

"Мы определенно заявляем о невиновности", - приводит телеканал слова адвоката Трампа Тодда Бланша.

Американские СМИ пишут, что федеральный судья отпустил бывшего главу Белого дома без предъявления каких-либо условий.

Трамп приблизительно в 14:00 по местному времени (22:00) прибыл на судебное заседание. Вместе с ним был его помощник Уолт Наута, в отношении которого также выдвинули обвинения.

После заседания, 45-й президент США должен выехать в штат Нью-Джерси, где он, как ожидается, встретится с журналистами и публично прокомментирует обвинения в свой адрес.

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Тэги: США, ТРАМП, СУД, НЕВИНОВНОСТЬ


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