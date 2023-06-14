Два человека погибли в результате стрельбы на полигоне сил самообороны Японии

Двое военнослужащих погибли, один серьезно ранен в результате стрельбы, которую в среду открыл курсант на полигоне сил самообороны Японии в префектуре Гифу, передают японские СМИ.
Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них скончались, говорится в сообщениях.
Уточняется, что 18-летний подозреваемый задержан. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Отмечается, что гражданские лица в ходе инцидента не пострадали.
Власти Азербайджана до конца 2023г вернут в Карабах и В.Зангезур около 2 тыс. семей
В Баку проведены командно-штабные учения «Eternity-2023»
Баку возложил на Ереван ответственность за провокации против мирного процесса - МИД
Bank Respublika с начала 2023г привлек кредиты от IFC и Incofin CVSO
Bank Respublika увеличил в 2022г штат на 19%
Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд - Brand Finance
Пожар на химзаводе в Сумгайыте потушен - МЧС
Переговоры о создании совместного турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии - Алиев
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС