Два человека погибли в результате стрельбы на полигоне сил самообороны Японии

Двое военнослужащих погибли, один серьезно ранен в результате стрельбы, которую в среду открыл курсант на полигоне сил самообороны Японии в префектуре Гифу, передают японские СМИ. Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них скончались, говорится в сообщениях. Уточняется, что 18-летний подозреваемый задержан. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Отмечается, что гражданские лица в ходе инцидента не пострадали.

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