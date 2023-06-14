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Дальнее зарубежье 14.06.2023 09:16

Два человека погибли в результате стрельбы на полигоне сил самообороны Японии

Двое военнослужащих погибли, один серьезно ранен в результате стрельбы, которую в среду открыл курсант на полигоне сил самообороны Японии в префектуре Гифу, передают японские СМИ.

Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них скончались, говорится в сообщениях.

Уточняется, что 18-летний подозреваемый задержан. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Отмечается, что гражданские лица в ходе инцидента не пострадали.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПОЛИГОН, СТРЕЛЬБА, ПОГИБШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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