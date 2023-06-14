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Байден и Столтенберг выразили надежду на скорое вступление Швеции в НАТО - Белый дом

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Вашингтоне подтвердили свое желание, чтобы Швеция вступила в НАТО как можно скорее, сообщает Белый дом.

"Они подчеркнули свое общее желание как можно скорее принять Швецию в Североатлантический альянс", - говорится в сообщении.

Байден и Столтенберг также обсудили ситуацию, связанную с Украиной.

"Они приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают на двусторонней основе, чтобы помочь Украине", - отметили в администрации президента США.

"Президент Байден сообщил, что он с нетерпением ожидает возможности принять союзников по НАТО в Вашингтоне (округ Колумбия) 9-11 июля 2024 года на 75-м юбилейном саммите НАТО", - добавили в Белом доме.

Встреча американского лидера и генсека НАТО состоялась во вторник в преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

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Тэги: США, НАТО, ШВЕЦИЯ


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