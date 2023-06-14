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Дальнее зарубежье 14.06.2023 10:20

В США заявляют о стремлении Киева наладить техобслуживание военной техники с западными компаниями

Киев намерен сотрудничать с западными компаниями из оборонной отрасли для того, чтобы создать на своей территории или в Польше центры технического обслуживания военной техники, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.

"Украинские власти стремится приступить к совместной работе с представителями американских и европейских компаний из оборонной отрасли для создания центров технического обслуживания на Украине или поблизости в Польше", - говорится в сообщении.

"Я общался с несколькими европейскими компаниями, и они строят планы на будущее", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона, прокомментировавшего эту информацию.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОЛЬША, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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