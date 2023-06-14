В США заявляют о стремлении Киева наладить техобслуживание военной техники с западными компаниями

Киев намерен сотрудничать с западными компаниями из оборонной отрасли для того, чтобы создать на своей территории или в Польше центры технического обслуживания военной техники, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.
"Украинские власти стремится приступить к совместной работе с представителями американских и европейских компаний из оборонной отрасли для создания центров технического обслуживания на Украине или поблизости в Польше", - говорится в сообщении.
"Я общался с несколькими европейскими компаниями, и они строят планы на будущее", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона, прокомментировавшего эту информацию.
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