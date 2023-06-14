Трамп в очередной раз обвинил администрацию Байдена в злоупотреблении властью

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию во главе с президентом Джо Баденом в злоупотреблении властью и фабрикации доказательств.
"Сегодня мы стали свидетелями самого злобного и отвратительного злоупотребления властью в истории нашей страны", - сказал он большой группе сторонников в Нью-Джерси, где выступил после судебного заседания в Майями в связи с предъявленным ему обвинением в предполагаемом неправильном обращении с секретными документами.
Трамп добавил, что рассматривает это как "политическое преследование" и попытку вмешательства в предстоящие президентские выборы 2024 года.
"Очень печально наблюдать, как коррумпированный действующий президент прямо в разгар президентских выборов, на которых он очень сильно проигрывает, арестовал своего главного политического оппонента по поддельным и сфабрикованным обвинениям", - сказал экс-президент.
Трамп назвал Байдена "самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов", отметив, что именно он и минюст ставит себя выше закона.
В качестве доказательства предвзятости Трамп сказал, что в доме и гараже действующего президента были найдено большое количество секретных документов, однако это не стало поводом для преследования.
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